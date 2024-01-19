Гонки «Ижевской винтовки» 20 и 21 января состоятся

Ижевск. Удмуртия. «Ижевская винтовка» (0+) состоится 20 и 21 января. Несмотря на погодные условия, соревнования не отменяют. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Минспорта Удмуртии.

«Решение по каждой гонке принимают жюри соревнований в день проведения стартов. Но мы уверены, что соревнования состоятся», — рассказали в Минспорте региона.

Там подчеркнули, что температура и видимость позволяют провести «Ижевскую винтовку».

Касаемо порывов ветра, пресс-секретарь отметила, что это очень редко становится причиной для отмены соревнований.

«Гонки проводились при куда более тяжёлых погодных условиях», — резюмировали в Минспорте Удмуртии.

Первые две гонки прошли 18 января.