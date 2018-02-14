Проведение подобных стартов является уникальным стартом не только для республики, но для России в целом.

Ижевск. Удмуртия. Более 1000 человек зарегистрировались на первые Всероссийские любительские игры в Удмуртии. По словам начальника отдела массовой физкультуры и адаптивного спорта регионального Минспорта Ирины Ульенко, на данный момент можно говорить о том, что участники имеются во всех возрастных группах и по всем видам спорта.

«На сегодня мы снимали срез. По 7 видам спорта 1100 человек. Более того, самой большой популярностью пользуется биатлон», - рассказала журналистам Ирина Ульенко.

По ее словам, проект был включен в единый календарный план официальных физкультурных спортивных мероприятий, проводимых на территории России в 2018 году.

«Проведение подобных стартов является уникальным не только для нашего региона, но и для России. Поэтому достаточно высокий рейтинг мы должны занять и получить доверие на проведение таких стартов от Минспорта России», - рассказала Ульенко.

Отметим, что республика договорилась с основным организатором о том, что в ближайшие пять лет Удмуртия имеет право «оставить» старты у себя, причем как летние, так и зимние.

Напомним, что старты пройдут со 2 по 4 марта. Участники могут проявить себя в 7 видах спорта: биатлон, керлинг, сноуборд, зимний триатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт и горные лыжи. Соревнования пройдут на шести объектах, в том числе на спортивном комплексе «Чекерил» и на курорте активного отдыха «Нечкино».

По словам Ирины Ульенко, все участники, которые прибудут в Ижевск из других городов, получат 30-процентную скидку на размещение в гостиницах.

Также стоит отметить, что бесплатно принять участие в играх смогут спортсмены с ограниченными возможностями. Также будут действовать скидки на коллективные заявки.

«Каждый человек с ограниченными возможностями сможет на бесплатной основе принять участие. Организаторы посмотрели потребность и возможность наших объектов на доступность и приняли это решение», - рассказала начальник отдела массовой физкультуры и адаптивного спорта регионального Минспорта Ирина Ульенко.