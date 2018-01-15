Глава Удмуртии рассказал о смене управленческой команды в ижевском «Зените»

Руководство республики не устраивает существование команды исключительно на бюджетные средства.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о смене управленческой команды в ижевском «Зените». Руководство республики не устраивает существование команды исключительно на бюджетные средства. Об этом руководитель региона сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» в Ижевске.

«Мы будем развивать профессиональный спорт, но должны прийти управленческие команды, которые понимают, что это рынок. Да, республика поддерживает, но и вы должны в этом направлении работать. […] Пока не готов по «Зенит-Ижевск». Точно будет смена команды, имею ввиду управленческой. Также практически на 100% бюджет республики. Для нас сейчас это неподъемно и смысла в этом нет», - сказал Бречалов.

Напомним, ранее по этой же причине сменилось руководство в хоккейном клубе Ижсталь. Свой пост покинули президент и исполнительный директор команды.

Позднее на пост президента назначили сенатора от Удмуртии в Совете Федерации Юрия Федорова. Сейчас идет поиск кандидата на пост исполнительного директора.