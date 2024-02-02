Бывшую и. о. министра здравоохранения Удмуртии Наталью Якимову оставили под домашним арестом до апреля

Ижевск. Удмуртия. Ижевский суд Индустриального района продлил меру пресечения в отношении бывшей и. о. министра здравоохранения Удмуртии Натальи Якимовой на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Наталья Якимова находится под домашним арестом. Её обвиняют в превышении должностных полномочий на посту исполняющего обязанности главы регионального Минздрава. Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении меры пресечения на два месяца, до 8 апреля 2024 года.

Сторона защиты и обвиняемая возражали против удовлетворения ходатайства. Однако суд встал на сторону следствия.

Напомним, Наталья Якимова покинула пост и. о. руководителя Минздрава Удмуртии по собственному желанию 20 сентября 2023 года. В декабре её задержали и заключили под домашний арест.