В Ижевске избрали меру пресечения в отношении бывшей и.о. министра здравоохранения Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Индустриальном райсуде Ижевска 9 декабря под домашний арест отправили бывшую и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталью Якимову. Как об этом сообщили в следственном управление СК России по УР, её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Министерские обязанности обвиняемая исполняла чуть более года и за это время, по данным следствия, Минздрав Удмуртии провел более 2,3 тысяч госконтрактов на поставку медицинского оборудования и медикаментов на общую сумму, превышающую миллиард рублей. Следователи полагают, что контракты были подписаны с подконтрольными Якимовой коммерческими организациями. На данный момент проведены обыски у подозреваемой, изъята документация, представляющая интерес для следствия.

Напомним, после ухода Натальи Якимовой из Минздрава Удмуртии, и.о. министра здравоохранения региона был назначен Сергей Багин. А последняя должность Якимовой - директор Республиканского медицинского колледжа им. Ф.А. Пушиной.