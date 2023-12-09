Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

В Ижевске избрали меру пресечения в отношении бывшей и.о. министра здравоохранения Удмуртии

13:12, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске избрали меру пресечения в отношении бывшей и.о. министра здравоохранения Удмуртии
13:12, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
226
0
#Минздрав Удмуртии\n#превышение полномочий\n#Индустриальный суд
Фото: СК РФ по УР
226
0

Наталью Якимову обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ижевск. Удмуртия. В Индустриальном райсуде Ижевска 9 декабря под домашний арест отправили бывшую и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталью Якимову. Как об этом сообщили в следственном управление СК России по УР, её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. 

Министерские обязанности обвиняемая исполняла чуть более года и за это время, по данным следствия, Минздрав Удмуртии провел более 2,3 тысяч  госконтрактов на поставку медицинского оборудования и медикаментов на общую сумму, превышающую миллиард рублей. Следователи полагают, что контракты были подписаны с  подконтрольными Якимовой коммерческими организациями. На данный момент проведены обыски у подозреваемой, изъята документация, представляющая интерес для следствия. 

Напомним, после ухода Натальи Якимовой из Минздрава Удмуртии, и.о. министра здравоохранения региона был назначен Сергей Багин. А последняя должность Якимовой  - директор Республиканского медицинского колледжа им. Ф.А. Пушиной.

 

 

 

13:12, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
226
0
#Минздрав Удмуртии\n#превышение полномочий\n#Индустриальный суд