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В Удмуртии обвиняемых в покушении на мошенничество адвокатов оставили под стражей

17:25, 19 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии обвиняемых в покушении на мошенничество адвокатов оставили под стражей
17:25, 19 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество
Фото: Мэтью Ансли на Unsplash
21
0

Мужчин задержали весной.

Ижевск. Удмуртия. Суд продлил меру пресечения в отношении двух членов коллегии адвокатов Удмуртии, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

В настоящий момент мужчины находятся под стражей. Данная мера пресечения продлена до 23 августа.

Напомним, двух подозреваемых задержали в мае. Следствием установлено, что с марта по 22 мая текущего года злоумышленники обманули жительницу Ижевска, выдав себя за посредников для передачи взяток судьям, а также должностным лицам республиканских МВД и прокуратуры, с целью вынесения процессуальных и судебных решений. От женщины обвиняемые получили два перевода общей суммой 25 млн рублей.

17:25, 19 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество