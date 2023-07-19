В Удмуртии обвиняемых в покушении на мошенничество адвокатов оставили под стражей

Ижевск. Удмуртия. Суд продлил меру пресечения в отношении двух членов коллегии адвокатов Удмуртии, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

В настоящий момент мужчины находятся под стражей. Данная мера пресечения продлена до 23 августа.

Напомним, двух подозреваемых задержали в мае. Следствием установлено, что с марта по 22 мая текущего года злоумышленники обманули жительницу Ижевска, выдав себя за посредников для передачи взяток судьям, а также должностным лицам республиканских МВД и прокуратуры, с целью вынесения процессуальных и судебных решений. От женщины обвиняемые получили два перевода общей суммой 25 млн рублей.