Ижевская школьница подозревается в оформлении кредита по чужому паспорту

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске школьница нашла чужой паспорт и с его помощью оформила кредит на имя хозяина документа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В декабре 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение от финансовой организации о том, что несколько месяцев назад был оформлен кредит на имя жительницы Ижевска, которая, как оказалось, кредит не брала, а за несколько дней до этого потеряла свой паспорт.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемой в краже документа – ей оказалась 16-летняя ученица одной из ижевских школ.

Установлено, что подозреваемая увидела вечером незнакомую девушку, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Подойдя ближе, школьница заметила выпавший из её сумки паспорт, который присвоила себе. Впоследствии она использовала его для оформления кредита на покупку телефона.

Подозреваемой предъявлено обвинение по части 1 статьи 159 УК России («Мошенничество»). В виде меры пресечения избрана подписка о невыезде. Школьнице грозит до двух лет лишения свободы.