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Ижевская школьница подозревается в оформлении кредита по чужому паспорту

12:20, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевская школьница подозревается в оформлении кредита по чужому паспорту
12:20, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
73
0
#мошенничество\n#кредиты\n#Ижевск\n#школьники
Фото: ИА «Сусанин»
73
0

Паспорт выпал из сумки нетрезвой девушки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске школьница нашла чужой паспорт и с его помощью оформила кредит на имя хозяина документа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В декабре 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение от финансовой организации о том, что несколько месяцев назад был оформлен кредит на имя жительницы Ижевска, которая, как оказалось, кредит не брала, а за несколько дней до этого потеряла свой паспорт.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемой в краже документа – ей оказалась 16-летняя ученица одной из ижевских школ.

Установлено, что подозреваемая увидела вечером незнакомую девушку, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Подойдя ближе, школьница заметила выпавший из её сумки паспорт, который присвоила себе. Впоследствии она использовала его для оформления кредита на покупку телефона.

Подозреваемой предъявлено обвинение по части 1 статьи 159 УК России («Мошенничество»). В виде меры пресечения избрана подписка о невыезде. Школьнице грозит до двух лет лишения свободы.

12:20, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
73
0
#мошенничество\n#кредиты\n#Ижевск\n#школьники