В Удмуртии по подозрению в мошенничестве задержаны восемь сотрудников автосалона

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по подозрению в мошенничестве задержаны восемь сотрудников кол-центра одного из автосалонов. Ущерб от их криминальных схем превысил 2,2 млн рублей. Об этом сообщает МВД Медиа.

Задержанных подозревают в реализации мошеннических схем при продаже автомобилей.

По предварительным данным, сотрудники кол-центра предлагали приобрести клиентам автомобили по низким ценам, обещая различные бонусы и акции. После получения согласия, с потерпевшими подписывался договор купле-продажи. Внимательно прочитав договор, покупатели замечали, что изначально оговоренная цена была завышена.

«Вторая криминальная схема заключалась в предложении обменять свое транспортное средство на выгодных условиях. Аферисты покупали машины за бесценок, обещая компенсировать это скидкой на новый автомобиль. Однако в договоре купли-продажи его стоимость не снижалась. При отказе от сделки недовольным предлагали вернуть лишь ту сумму, за которую они продали свое транспортное средство», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего на счету подозреваемых десять эпизодов преступлений. Общий ущерб составил 2,2 млн рублей.

Продолжается работа на установление всех эпизодов и обстоятельств противоправных деяний.