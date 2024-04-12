Инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО ещё на два месяца

Москва. Таганский районный суд Москвы продлили срок содержания под стражей инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Таганский суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Аязу Рифатовичу ещё на два месяца, до 16 июня 2024 года.

Напомним, ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бизнес-коуча, которого обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

На данный момент ему предъявлено обвинение ещё по более чем 20 эпизодам мошенничества, теперь в деле Аяза Шабутдинова 73 эпизода.