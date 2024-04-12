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Инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО ещё на два месяца

10:45, 12 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО ещё на два месяца
10:45, 12 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
22
0
#Москва\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#Аяз Шабутдинов
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
22
0

Сейчас в его деле о мошенничестве уже 73 эпизода.

Москва. Таганский районный суд Москвы продлили срок содержания под стражей инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Таганский суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Аязу Рифатовичу ещё на два месяца, до 16 июня 2024 года.

Напомним, ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бизнес-коуча, которого обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 

На данный момент ему предъявлено обвинение ещё по более чем 20 эпизодам мошенничества, теперь в деле Аяза Шабутдинова 73 эпизода.

10:45, 12 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
22
0
#Москва\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#Аяз Шабутдинов