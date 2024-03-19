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Мосгорсуд оставил инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова в СИЗО до середины апреля

15:35, 19 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Мосгорсуд оставил инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова в СИЗО до середины апреля
15:35, 19 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
121
0
#Москва\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#Аяз Шабутдинов
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
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Блогер находится под стражей уже более 100 дней.

Москва. Инфобизнесмен из Удмуртии Аяз Шабутдинов остаётся в СИЗО. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы, Мосгорсуд оставил без изменения постановление Таганского районного суда.

Напомним, 13 февраля суд продлил содержание под стражей блогеру и бизнесмену Аязу Шабутдинову ещё на два месяца, до 16 апреля 2024 года. Его защита подала апелляцию в Московский городской суд.

Но эта инстанция оставила постановление Таганского райсуда без изменения. 

Напомним, Аяза Рифатовича обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 

В его блоге, где публикуются письма, передаваемые через адвоката, последняя подобная запись пока от 1 февраля:

«Я всегда очень спокойно относился к неудачам в бизнесе или жизни. Однажды задумался, что всё вокруг — декорации. Эйфелева башня может принести куда меньше радости, чем улыбка твоего ребёнка. Ваш первый неловкий поцелуй в обшарпанном подъезде может быть сильнее, чем секс в 5-звёздочном отеле. Когда долго не ел — хлеб с майонезом вкуснее, чем блюда в мишленовском ресторане. <…> Пока жив — всё можно решить. Пока жив — ничего по-настоящему страшного не произошло».

15:35, 19 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
121
0
#Москва\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#Аяз Шабутдинов