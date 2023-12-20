Заведующего хирургическим отделением глазовской больницы осудили за взятки и мошенничество

Глазов. Удмуртия. В Глазове огласили приговор в отношении заведующего хирургического отделения Глазовской межрайонной больницы, который обвинялся в мошенничестве, получении взяток и в добавок в хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Удмуртии.

Установлено, что с сентября 2020 по апрель 2022 года обвиняемый обманывал пациентов, сообщая им, что операции проводятся платно. За это он требовал с пациентов и их родственников от 8 до 15 тысяч рублей. При этом помощь должна была оказываться бесплатно.

В ходе обыска в квартире у обвиняемого обнаружили и изъяли 50 мелкокалиберных винтовочных патронов, хранящихся без разрешения.

На суде мужчина свою вину признал и раскаялся. В результате ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с испытательным сроком 3 года.

Верховный суд Удмуртии признал обоснованным выводы районного суда о возможности исправления подсудимого без применения к нему реального срока. Однако в качестве дополнительного наказания мужчине запретили занимать определённые должности.