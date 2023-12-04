32-летний ижевчанин нанёс страховой компании ущерб более чем в полтора миллиона рублей

Вместо передачи денег страховой компании он забирал их себе.
Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска обманул страховую компанию более чем на полтора миллиона рублей. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Установлено, что обвиняемый заключил агентский договор с одной из страховых компаний на правах индивидуального предпринимателя.
По договору он обязался оказывать услуги организации при продаже страховых полисов, однако вместо передачи денег в страховую компанию он присваивал их себе. Таким образом 32-летний предприниматель нанёс организации материальный ущерб на 1,6 млн рублей.
На данный момент дело направлено в суд, а обвиняемый находится под подпиской о невыезде.