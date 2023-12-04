32-летний ижевчанин нанёс страховой компании ущерб более чем в полтора миллиона рублей

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска обманул страховую компанию более чем на полтора миллиона рублей. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый заключил агентский договор с одной из страховых компаний на правах индивидуального предпринимателя.

По договору он обязался оказывать услуги организации при продаже страховых полисов, однако вместо передачи денег в страховую компанию он присваивал их себе. Таким образом 32-летний предприниматель нанёс организации материальный ущерб на 1,6 млн рублей.

На данный момент дело направлено в суд, а обвиняемый находится под подпиской о невыезде.