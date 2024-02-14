В Удмуртии ищут потерпевших от мошеннических схем сотрудников автосалонов «Дионис» и «Ижлайн»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии идёт поиск потерпевших от действий сотрудников автосалонов «Дионис» и «Ижлайн», подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, подозреваемые реализовывали мошеннические схемы при продаже автомобилей. На данный момент известно о десяти эпизодах с общим ущербом 2,2 млн рублей. По подозрению в противоправной деятельности задержаны восемь сотрудников кол-центра «Ижлайн», ранее действовавших под вывеской «Дионис»

«МВД по Удмуртской Республике обращается к жителям Удмуртии и соседних регионов: если вы пострадали от действий сотрудников автосалонов «Ижлайн» (ООО «Авто-Мото-Сервис», ООО «Восток моторс юг») или «Дионис» обратитесь в полицию по тел. 8 (3412) 415-069, 8-919-910-58-13», — обратились к гражданам в МВД по Удмуртии.