В Удмуртии полиция ищет жертв лже-юриста

Ижевск. Удмуртия. Полиция Удмуртии ищет жителей, пострадавших от деятельности лже-юриста. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Правоохранительные органы совместно с бойцами Росгвардии задержали 45-летнего руководителя юридической фирмы, подозреваемого в мошенничестве.

Предварительно установлено, что мужчина предлагал в интернете широкий спектр юридических услуг. В офисе фирмы он заключал с клиентами договоры и брал с них за свои услуги от 7 до 600 тыс. рублей. После получения денег мужчина создавал видимость работы, переписываясь с разными ведомствами, а затем пропадал.

По версии следствия, на счету подозреваемого шесть подобных случаев с общей суммой ущерба около 1,3 млн рублей.

В офисе компании полицейские провели обыск. Изъяли оргтехнику, электронные носители информации, банковские карты и другие предметы, которые могут быть доказательствами.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Если вы пострадали от действий мужчины, сообщите об этом в правоохранительные органы по номерам 89635468757, 8(3412) 415-062, 419-002, или в дежурную часть любого отдела полиции.