В отношении инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел

Москва. В отношении обвиняемого в мошенничестве инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел. Об этом сообщают «Известия».

13 февраля в Пресненском суде Москвы слушалось дело о продлении ареста Аяза Шабутдинова. Он обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. Также он стал фигурантом ещё семи уголовных дел, о сути которых не сообщается.

Суд продлил арест Шабутдинова ещё на два месяца.

Напомним, инфобизнесмена отправили в СИЗО ещё в ноябре 2023 года.