Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

В отношении инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел

08:30, 14 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В отношении инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел
08:30, 14 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
427
0
#Москва\n#Россия\n#мошенничество\n#Аяз Шабутдинов
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
427
0

Ранее ему было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Москва. В отношении обвиняемого в мошенничестве инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел. Об этом сообщают «Известия».

13 февраля в Пресненском суде Москвы слушалось дело о продлении ареста Аяза Шабутдинова. Он обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. Также он стал фигурантом ещё семи уголовных дел, о сути которых не сообщается.

Суд продлил арест Шабутдинова ещё на два месяца.

Напомним, инфобизнесмена отправили в СИЗО ещё в ноябре 2023 года

08:30, 14 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
427
0
#Москва\n#Россия\n#мошенничество\n#Аяз Шабутдинов