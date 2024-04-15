Жителей Удмуртии предупредили о появлении новой мошеннической схемы

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о новой мошеннической схеме, осуществляющейся посредством распространения вредоносной программы, замаскированной под антивирус. Об этом сообщает Вестник киберполиции России.

Мошенники выдают себя за сотрудников Росфинмониторинга, госуслуг и полиции. Они пытаются заставить жертв скачать приложение с удалённым управлением. Программа замаскирована под антивирус.

Таким образом «сотрудники» получают полный доступ к мобильным устройствам, в том числе к остатку на банковском счёте.

Реальные сотрудники финмониторинга, полиции и госуслуг не рассылают сообщения с призывами скачивать приложения на телефон.