Мошенник похитил 7,6 млн рублей у одного из предприятий ОПК Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Первомайского райсуда Ижевска в отношении руководящего сотрудника одной из коммерческих организаций города. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, его осудили по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Мужчину признали причастным к хищению у оборонно-промышленного предприятия Удмуртии 7,6 млн рублей при оказании услуг.

Противоправная деятельность фигуранта, связанная с подготовкой подложных документов о завышенной стоимости оказанных услуг, пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно с МВД по республике.

С учётом признания подсудимым своей вины и возмещения причинённого ущерба в полном объёме ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.