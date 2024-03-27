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Мошенник похитил 7,6 млн рублей у одного из предприятий ОПК Удмуртии

10:00, 27 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Мошенник похитил 7,6 млн рублей у одного из предприятий ОПК Удмуртии
10:00, 27 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
559
0
#Удмуртия\n#мошенничество
Фото: ИА "Сусанин"
559
0

Суд назначил ему условный срок.

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Первомайского райсуда Ижевска в отношении руководящего сотрудника одной из коммерческих организаций города. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, его осудили по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Мужчину признали причастным к хищению у оборонно-промышленного предприятия Удмуртии 7,6 млн рублей при оказании услуг.

Противоправная деятельность фигуранта, связанная с подготовкой подложных документов о завышенной стоимости оказанных услуг, пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно с МВД по республике.

С учётом признания подсудимым своей вины и возмещения причинённого ущерба в полном объёме ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

10:00, 27 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
559
0
#Удмуртия\n#мошенничество