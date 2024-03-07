Экс-начальника управления Минприроды Удмуртии отправили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный райсуд избрал меру пресечения в отношении бывшего начальника управления водного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Руслана Эмир-Усейнова.

Следствие обвиняет его по части 3 статьи 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшие тяжкие последствия».

По материалам следствия, с июля 2019 года по декабрь 2020 года фигурант использовал свои служебные полномочия, принял и согласовал исполнительную документацию, представленную ООО «Дельта-Строй», содержащую в себе завышенные сведения об объёме выполненных компанией работ по расчистке русла реки Увы в рамках заключённого между Минприроды УР и «Дельта-Строй» госконтракта, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения федеральному бюджету материального ущерба на сумму более 23 млн рублей.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 5 мая 2024 года.