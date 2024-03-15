Пропавшая в Ижевске женщина стала жертвой мошенников

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске поисковикам удалось не только найти пропавшую женщину, но и уберечь её от оформления второго крупного кредита, который она намеревалась передать мошенникам. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

14 марта поступило сообщение о пропаже жительницы одного из сёл в 15 км от Ижевска. Днём женщина пожаловалась на плохое самочувствие, а затем перестала выходить на связь. Поисковики весь вечер прочёсывали окрестности населённого пункта. Прибывшие кинологи подключили к работе учёную собаку, которую след вывел на остановку на трассе в сторону Ижевска.

Родственники пропавшей получили СМС, в котором та сообщила, что уехала, умоляла не звонить и не начинать её поиски. Далее её телефон выключается.

Ночью продолжился поиск уже в городе, были разосланы ориентировки по социальным сетям.

«Из-за чего так раздули беспокойство? Всё банально, именно так выглядят пропажи людей, когда они становятся жертвами телефонных мошенников. Те легко убеждают пострадавших, что им надо очень срочно оборвать все контакты со всеми, кроме звонящего им «генерала ФСБ», который лично на контроль взял ситуацию и всё очень серьёзно», — рассказали в ПСО «Регион 18».

Поисковики начали обход банков и банкоматов. В одном из отделений женщина уже успела оформить кредит на 500 тыс. рублей и отправить их злоумышленникам. Наконец в одном из банков её удалось найти. Она уже проходила процедуру оформления кредита на 875 тыс. рублей, но поисковики подоспели вовремя.

«Обращаемся к сотруднице банка, объясняем ситуацию: просим не выдавать ей кредит, говорим, что она отправляет деньги мошенникам и это уже не первый её банк. Женщина взволнованно начинает звонить «сотруднику ФСБ», говорить, что её вычислили, арестовывают, просит его помощи. Переубедить её у нас вместе с сотрудницей банка не получается, не справляется даже подоспевшая служба безопасности. Управляющий приглашает зайти к нему в кабинет. Уже сидя там, долгими разговорами удаётся её убедить, что звонили ей совсем не ФСБ», — рассказали поисковики.