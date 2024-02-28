Желая получить интимные услуги, ижевчанин перевёл мошенникам почти 200 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. Под предлогом предоставления интимных услуг мошенники похитили у жителя Ижевска почти 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

36-летний мужчина нашёл в интернете объявление о предоставлении интимных услуг. Он выбрал анкету одной из девушек и внёс предоплату. После этого ижевчанину позвонил мужчина, представился оператором сайта и рассказал, что также нужно оплатить страховку. Позднее мошенник сообщил, что сайт заблокировали, и потребовал от потерпевшего перевести деньги для «разблокировки системы». Мужчина обещал вернуть все вложенные средства.

Таким образом житель Ижевска перевёл на разные счета почти 200 тыс. рублей. Позднее он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»). Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.