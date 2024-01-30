В Ижевске риелтор предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при покупке квартир для сирот

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске риелтор предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при приобретении квартир для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что 39-летняя обвиняемая в период с 2020 по 2022 годы участвовала в электронных государственных аукционах на закупку жилья для сирот.

Желая похитить деньги, выделяемые из бюджета на эти квартиры, злоумышленница внесла недостоверные сведения в единый реестр недвижимости и технические планы 26 помещений, искусственно увеличив их стоимость. Своими действиями женщина нанесла ущерб бюджету в размере 2,3 миллиона рублей.

Кроме того, схожим образом обвиняемая в период с 2022 по 2023 годы покушалась на бюджетные средства, выделенные Минстрою Удмуртии для покупки квартиры в Воткинске. Однако, по независящим от неё обстоятельствам, женщина не смогла довести преступные действия до конца, так как с ней расторгли контракт. Ущерб от её действий мог составить 120 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Ижевска, уточнили в прокуратуре Удмуртии.

За указанные нарушения обвиняемой грозит наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей и с ограничением свободы на срок до 2 лет.