Купив банковские карты у жителей Сарапула, мошенник похитил у них 300 тысяч рублей

Сарапул. Удмуртия. 19-летний житель Сарапула подозревается в мошеннических действиях в отношении девяти горожан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии органов дознания, молодой человек выложил в мессенджерах объявления о покупке банковских, чтобы совершать операции с криптовалютой. Девять жителей Сарапула продали злоумышленнику свои личные карты за вознаграждение от 5 до 10 тыс. рублей. После этого юноша с помощью мобильного приложения банка оформил на владельцев карт кредиты. В сумме он присвоил 300 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 159 УК России («Мошенничество»). Подозреваемого удалось задержать, с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. За совершённое преступление его могут лишить свободы на срок до 2 лет.