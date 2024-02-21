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Купив банковские карты у жителей Сарапула, мошенник похитил у них 300 тысяч рублей

16:30, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Купив банковские карты у жителей Сарапула, мошенник похитил у них 300 тысяч рублей
16:30, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
91
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#банковские карты\n#мошенничество
Фото: unsplash.com (Андрей Сизов)
91
0

Он оформил кредиты на настоящих владельцев карт.

Сарапул. Удмуртия. 19-летний житель Сарапула подозревается в мошеннических действиях в отношении девяти горожан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

По версии органов дознания, молодой человек выложил в мессенджерах объявления о покупке банковских, чтобы совершать операции с криптовалютой. Девять жителей Сарапула продали злоумышленнику свои личные карты за вознаграждение от 5 до 10 тыс. рублей. После этого юноша с помощью мобильного приложения банка оформил на владельцев карт кредиты. В сумме он присвоил 300 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды. 

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 159 УК России («Мошенничество»). Подозреваемого удалось задержать, с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. За совершённое преступление его могут лишить свободы на срок до 2 лет. 

16:30, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#банковские карты\n#мошенничество