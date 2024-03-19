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Экс-начальника управления Минприроды Удмуртии оставили в СИЗО

12:45, 19 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Экс-начальника управления Минприроды Удмуртии оставили в СИЗО
12:45, 19 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
84
0
#Минприроды Удмуртии\n#мошенничество\n#Верховный суд Удмуртии
Фото: unsplash.com (Hasan Almasi)
84
0

Апелляцию подследственного об изменении меры пресечения Верховный суд не удовлетворил.

Ижевск. Удмуртия. Экс-начальника управления Минприроды Удмуртии оставили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, в начале марта Руслана Эмир-Усейнова Индустриальный райсуд Ижевска отправил под стражу. Его обвиняют по части 3 статьи 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы». Общая сумма причиненного ущерба превысила 23 млн рублей. Свою вину мужчина не признаёт.

Обвиняемый подал апелляцию в Верховный суд Удмуртии, прося изменить меру пресечения.

С учетом позиции прокуратуры республики апелляционная инстанция ВС УР оставила без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО обвиняемому предстоит просидеть до 5 мая 2024 года.

12:45, 19 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
84
0
#Минприроды Удмуртии\n#мошенничество\n#Верховный суд Удмуртии