10 миллионов рублей «подарил» российский космонавт телефонному аферисту

Москва. Летчик-космонавт и Герой России Михаил Тюрин лишился 10 млн рублей. Деньги достались телефонному мошеннику, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В период с 15 по 20 декабря злоумышленник неоднократно звонил Тюрину, представляясь полицейским. В итоге он убедил космонавта взять кредит на 10 млн рублей и перевести их на «безопасный» счет. Лишь несколько дней спустя мужчина понял, что обманут, и написал заявление в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Михаил Тюрин побывал в космосе трижды, проведя на орбите в общей сложности больше 530 дней. Звание Героя России получил в 2003 году. Сейчас ему 63 года.

Напомним, недавно Центробанк назвал фразы, которые указывают на то, что звонок совершает телефонный мошенник.