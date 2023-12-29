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10 миллионов рублей «подарил» российский космонавт телефонному аферисту

16:48, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
10 миллионов рублей «подарил» российский космонавт телефонному аферисту
16:48, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#космос\n#Россия\n#герои\n#телефон\n#мошенничество\n#кредит\n#полиция\n#телефонные мошенники
Фото: vk.com/roscosmos
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Мошенник убедил Михаила Тюрина перевести деньги на «безопасный» счет.

Москва. Летчик-космонавт и Герой России Михаил Тюрин лишился 10 млн рублей. Деньги достались телефонному мошеннику, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В период с 15 по 20 декабря злоумышленник неоднократно звонил Тюрину, представляясь полицейским. В итоге он убедил космонавта взять кредит на 10 млн рублей и перевести их на «безопасный» счет. Лишь несколько дней спустя мужчина понял, что обманут, и написал заявление в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Михаил Тюрин побывал в космосе трижды, проведя на орбите в общей сложности больше 530 дней. Звание Героя России получил в 2003 году. Сейчас ему 63 года.

Напомним, недавно Центробанк назвал фразы, которые указывают на то, что звонок совершает телефонный мошенник.

16:48, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#космос\n#Россия\n#герои\n#телефон\n#мошенничество\n#кредит\n#полиция\n#телефонные мошенники