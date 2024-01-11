В Завьялово задержан подозреваемый в краже у пенсионерки почти миллиона рублей 

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово мошенник похитил у пенсионерки почти миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Днём 82-летняя жительница Завьялово получила звонок на стационарный телефон. Разговаривающий с ней мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её внучка стала виновницей ДТП. Звонивший убедил пенсионерку заплатить деньги, дабы избавить внучку от уголовной ответственности. Следуя инструкции, пожилая женщина положила в пакет с продуктами 950 тыс. рублей и передала их молодому курьеру.

Им оказался 18-летний безработный житель Вавожского района. Молодой человек пояснил, что в интернете наткнулся на объявление о предложении работы курьером. В момент перевода денег, полученных от пенсионерки, он понимал, что отдаёт их мошенникам.

Следственным отделом ОМВД России «Завьяловский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.