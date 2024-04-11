Приговор бывшему заместителю гендиректора «Ижавиа» оставили без изменений

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил приговор бывшему заместителю гендиректора авиакомпании «Ижавиа» без изменений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Суд первой инстанции приговорил женщину к 12 годам лишения свободы со штрафом 17 млн рублей и запретом занимать определённые должности на пять лет.

Напомним, подсудимая обвиняется в получении взятки, коммерческом подкупе, мошенничестве и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Общая сумма полученных незаконным путём денег составила 5,4 млн рублей.

Не согласившись с приговором, сторона защиты подала апелляцию, но Верховный суд Удмуртии оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Приговор вступил в законную силу.