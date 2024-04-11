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Приговор бывшему заместителю гендиректора «Ижавиа» оставили без изменений

15:55, 11 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Приговор бывшему заместителю гендиректора «Ижавиа» оставили без изменений
15:55, 11 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
154
0
#мошенничество\n#взятки\n#Ижавиа\n#Верховный суд Удмуртии
Фото: ИА «Сусанин»
154
0

Ранее женщину осудили на 12 лет со штрафом 17 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил приговор бывшему заместителю гендиректора авиакомпании «Ижавиа» без изменений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Суд первой инстанции приговорил женщину к 12 годам лишения свободы со штрафом 17 млн рублей и запретом занимать определённые должности на пять лет.

Напомним, подсудимая обвиняется в получении взятки, коммерческом подкупе, мошенничестве и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Общая сумма полученных незаконным путём денег составила 5,4 млн рублей.

Не согласившись с приговором, сторона защиты подала апелляцию, но Верховный суд Удмуртии оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Приговор вступил в законную силу.

15:55, 11 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
154
0
#мошенничество\n#взятки\n#Ижавиа\n#Верховный суд Удмуртии