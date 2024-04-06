Обвиняемому в мошенничестве бывшему заместителю прокурора Ленинского района Ижевска избрали меру пресечения

Ижевск. Удмуртия. По обвинению в мошенничестве Индустриальный районный суд Ижевска взял под стражу бывшего заместителя прокурора Ленинского района. Меру пресечения также избрали для его сообщника – 40-летнего ижевчанина, являющегося индивидуальным предпринимателем оценочного агентства. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, о задержании стало известно 5 апреля.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемые предоставляли документы с ложными сведениями о размере страховых выплат по ДТП. Кроме того, в этот же период они покушались на хищение средств страховой компании, обратившись с иском в суд в рамках разбирательства того же ДТП.

Обвиняемые и их защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

По итогам заседания, суд заключил бывшего заместителя районного прокурора под стражу до 25 мая 2024 года, а его сообщника отправил под домашний арест на аналогичный период времени.