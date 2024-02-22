Беларусь экстрадирует подозреваемого в похищении денег у жителей Удмуртии и других регионов России

Республика Беларусь. Беларусь передаст России организатора преступного сообщества, которое, в том числе, действовало на территории Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Следствие полагает, что с марта 2020 года по декабрь 2021 года на территории Удмуртии, Пермского края, Свердловской и Калининградской областей действовало преступное сообщество. Его члены якобы проводили проверки пожарной безопасности в жилых помещениях, во время которых по завышенным ценам устанавливали электрооборудование.

Одним из подразделений сообщества управлял Алексей Левицкий. Предполагается, что вместе с сообщниками он похитил более 11 млн рублей. Мошенники обманули 367 человек.

Мужчину удалось задержать на территории Республики Беларусь. В декабре 2023 года был направлен запрос о его выдаче, чтобы привлечь к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество») и части 1 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).