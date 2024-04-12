Министра природы Удмуртии Дениса Удалова отправили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова отправили в СИЗО. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Индустриальный райсуд Ижевска 12 апреля рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта. Следствие обвиняет его по части 3 статьи 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшее тяжкие последствия».

По версии следствия, с июля 2019 года по декабрь 2020 года, являясь руководителем Минприроды УР, используя свои служебные полномочия, действуя группой лиц по предварительному сговору, принял и согласовал исполнительную документацию, представленную ООО «Дельта Строй», содержащую в себе завышенные сведения об объёме выполненных организацией работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе в рамках заключённого между министерством и организацией государственного контракта, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения федеральному бюджету материального ущерба на сумму более 23 миллионов рублей.

Обвиняемый и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 11 июня 2024 года.

Напомним, в декабре 2023 года руководителя компании-подрядчика Александра Чабыкина обвинили в мошенничестве. В начале марта 2024 года в СИЗО отправился бывший начальник одного из управлений Минприроды УР Руслан Эмир-Усейнов.