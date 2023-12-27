Руководителя ООО «Дельта-Строй» обвинили в мошенничестве на 23 млн рублей в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ООО «Дельта-Строй» Александра Чабыкина. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Следственными органами ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

По мнению следствия, с июля 2019 года по декабрь 2021 года Александр Чабыкин в ходе исполнения госконтракта на выполнение работ по расчистке русла реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртии в рамках нацпроекта «Экология» завысил объём выполненных работ по размещению отходов донных отложений на полигоне ТБО ООО «Чистый город», похитил более 23 млн бюджетных рублей, которые в последующем обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Суд отправил Александра Чабыкина в СИЗО до 19 февраля 2024 года.

Напомним, компания «Дельта-Строй» также известна тем, что стала нерадивым подрядчиком при строительстве туберкулёзного диспансера.