Житель Ижевска совершил преступление спустя несколько часов после оглашения другого приговора

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мошеннику назначили наказание спустя несколько часов после оглашения другого приговора. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда.

25 декабря 2023 года 18-летний молодой человек похитил у пенсионерки 850 тысяч рублей. За это преступление суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев.

Однако за несколько часов до этого ему было назначено условное наказание по делу, в котором молодой человек украл деньги с банковского счёта своей бабушки. Суд принял решение отменить условное наказание.

По совокупности преступлений злоумышленник получил наказание в виде двух лет колонии общего режима и выплаты компенсации в размере 850 тысяч рублей по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).