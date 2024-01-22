В Ижевске советника «Городской УК» Рауфа Кутдузова обвиняют в хищении полумиллиона рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске советника директора ООО «Городская УК» Рауфа Кутдузова обвиняют в хищении 560 тыс. рублей у жителей двух подконтрольных многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, с января по декабрь 2022 года Кутдузов использовал полномочия фактического руководителя ООО «Городская УК» и выставлял необоснованно завышенные счета на оплату отопления за 2021 год. Делалось это под видом корректировки платы за поставленное тепло. Сообщается, что в результате обмана Кутдузов похитил средства 179 жильцов вверенных домов №19 на улице Молодёжной и №101 на улице Союзной. Общий ущерб составил 560 тыс. рублей.

В отношении Кутдузова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Обвинительное заключение утверждено и направлено в Устиновский районный суд.