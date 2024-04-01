Гендиректора сельхозпредприятия в Удмуртии обвинили в завышении количества уничтоженных коров

Кез. Удмуртия. Суд избрал меру пресечения генеральному директору ООО «Современные технологии сельского хозяйства» в Удмуртии, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в незаконном получении бюджетных денежных средств в размере 3 749 150 руб. 48 коп. в качестве компенсационных выплат, причитающихся в соответствии с Порядком возмещения собственникам стоимости животных и (или) продуктов животноводства, изъятых у них при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории УР, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Главное управление ветеринарии УР в виде завышения фактического веса крупного рогатого скота, подлежащего эвтаназии с последующим сожжением в рамках ликвидации эпизоотического очага заразного узелкового дерматита на территории производственных площадок общества в деревне Гонка Кезского района Удмуртии.

В судебном заседании обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства следователя, просил исключить из запрета выезд за пределы России, пользование интернетом, уменьшить период нахождения дома в ночное время, что связано с его трудовой деятельностью.

Защитник поддержал позицию обвиняемого, указав, что обвиняемый изначально дал признательные показания по предъявленному обвинению, сотрудничает со следствием, полностью возместил причинённый ущерб, у него был изъят заграничный паспорт.

Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, проверив обоснованность подозрения в причастности обвиняемого к инкриминируемому преступлению, учитывая его тяжесть, сведения о личности обвиняемого, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определённых действий, удовлетворив ходатайство следователя частично.

Как сообщила пресс-служба УФСБ России по УР, противоправную деятельность руководителя коммерческой организации удалось пресечь сотрудникам ведомства совместно с СУ СК России

по Удмуртии.

Средства, которые были похищены, поступили в рамках государственной программы РФ «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Уголовное дело завели по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере». Обвиняемому грозят 10 лет лишения свободы.