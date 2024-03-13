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Жителей Удмуртии предупредили о мошенниках под прикрытием бренда #МЫВМЕСТЕ

17:40, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителей Удмуртии предупредили о мошенниках под прикрытием бренда #МЫВМЕСТЕ
17:40, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество
Фото: студии Bermix на Unsplash
38
0

Злоумышленники создают фейковые аккаунты в мессенджерах и соцсетях для хищения персональных данных.

Ижевск. Удмуртия. Мошенники начали использовать имя всероссийской акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ, называют себя волонтерами, представителями штабов. Они предлагают обращаться за поддержкой: от гуманитарной и психологической помощи до решения вопросов о выплатах в связи с ранениями, полученными в зоне СВО.  Сообщения ведут на сайты, маскирующиеся под официальные или государственные, являясь инструментом обмана и кражи персональных данных.

17:40, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество