Жителей Удмуртии предупредили о мошенниках под прикрытием бренда #МЫВМЕСТЕ

Ижевск. Удмуртия. Мошенники начали использовать имя всероссийской акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ, называют себя волонтерами, представителями штабов. Они предлагают обращаться за поддержкой: от гуманитарной и психологической помощи до решения вопросов о выплатах в связи с ранениями, полученными в зоне СВО. Сообщения ведут на сайты, маскирующиеся под официальные или государственные, являясь инструментом обмана и кражи персональных данных.