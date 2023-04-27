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Житель Удмуртии вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными

08:30, 27 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Удмуртии вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными
08:30, 27 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
752
0
#Удмуртия\n#жители\n#спецоперация\n#военные
Фото: unsplash.com (Daniel Eledut)
752
0

Мужчину возвратили на родину 26 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Во время обмена военнопленными в Россию вернулся уроженец Удмуртии. Об этом рассказал депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обмен с украинской стороной прошел 26 апреля. 

Олег Гарин отметил, что вопрос возвращения земляка на родину прорабатывался вместе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, Минобороны страны и депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым. 

Напомним, что зимой из украинского плена удалось вернуть жителя Удмуртии. Участник спецоперации возвратился в Россию 4 февраля. 

08:30, 27 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
752
0
#Удмуртия\n#жители\n#спецоперация\n#военные