Житель Удмуртии вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными

Ижевск. Удмуртия. Во время обмена военнопленными в Россию вернулся уроженец Удмуртии. Об этом рассказал депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обмен с украинской стороной прошел 26 апреля.

Олег Гарин отметил, что вопрос возвращения земляка на родину прорабатывался вместе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, Минобороны страны и депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым.

Напомним, что зимой из украинского плена удалось вернуть жителя Удмуртии. Участник спецоперации возвратился в Россию 4 февраля.