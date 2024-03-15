В Минобороны раскрыли подробности разгрома воздушного десанта ВСУ на Белгородчине

Козинка. Белгородская область. Группа диверсантов Вооруженных сил Украины пыталась атаковать российскую территорию после воздушного десантирования. О разгроме противника проинформировали в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, высадка была проведена 14 марта около 16:30 МСК. До 30 боевиков и иностранных наемников десантировались с двух вертолетов Ми-8 на украинской территории в 1 км от российской границы. Авиатехнику удалось использовать благодаря особенностям рельефа местности. Группа скрытно проникла на окраину села Козинка Белгородской области, расположенного непосредственно у границы. После этого диверсантов обнаружили военные Минобороны и пограничники ФСБ. Завязалась перестрелка.

Для уничтожения противника были задействованы артиллерия и авиация, использовались управляемые авиабомбы. Группу отрезали от украинской территории дистанционным минированием местности. Часть диверсантов блокировали в одном из домов Козинки, примыкающем к границе. Остальные при попытке отступления вышли на минное поле, где были уничтожены.

Выдвинувшуюся им на выручку другую группу расстреляли из РСЗО «Торнадо». Общие потери ВСУ в этом бою составили более 50 человек.

Контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, район блокирования диверсионно-разведывательной группы зачищен.

В Минобороны добавили, что атаки на территорию Белгородской и Курской областей со стороны украинской границы с 12 марта участились. За трое прошедших суток войсками группировки «Запад» совместно с пограничниками все попытки боевиков прорваться в российские регионы были пресечены.

Общие потери ВСУ составили более 1,5 тыс. боевиков, в том числе около 500 – убитыми. Уничтожено 18 танков и 23 бронированные машины.