Ракетный обстрел и пожар остановили работу Днепровской ГЭС в Запорожье

Запорожье. Украина. Крупнейшая гидроэлектростанция Украины, ДнепроГЭС, прекратила генерировать электроэнергию. Причиной послужили полученные в результате обстрела и пожара повреждения, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в эфире украинского телеканала «Рада» директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, по ситуации на 22 марта станция не функционирует. Пожар локализован, но задымление сохраняется, добавил он. Масштабы разрушений и сроки ремонта устанавливаются, до некоторых мест пока невозможно добраться. Повреждения настолько сильные, что есть риск потери станции. Топ-менеджер уточнил, что ДнепроГЭС получила два удара российскими ракетами.

Ранее глава «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины подверглась крупнейшей с начала СВО атаке. Комбинированные удары были нанесены по нескольким ТЭЦ и ГЭС страны, а также магистральным подстанциям.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что энергообъекты подверглись атаке более 60 дронов и около 90 ракет. В результате без электричества, отопления и интернета осталась половина страны, нарушено движение поездов, пишут украинские СМИ.