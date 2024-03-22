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Ракетный обстрел и пожар остановили работу Днепровской ГЭС в Запорожье

15:01, 22 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ракетный обстрел и пожар остановили работу Днепровской ГЭС в Запорожье
15:01, 22 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
93
0
#Украина\n#Россия\n#Запорожье\n#энергетика\n#электричество\n#ракеты\n#обстрел\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
93
0

В «Укргидроэнерго» заявили о риске полной потери станции.

Запорожье. Украина. Крупнейшая гидроэлектростанция Украины, ДнепроГЭС, прекратила генерировать электроэнергию. Причиной послужили полученные в результате обстрела и пожара повреждения, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в эфире украинского телеканала «Рада» директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, по ситуации на 22 марта станция не функционирует. Пожар локализован, но задымление сохраняется, добавил он. Масштабы разрушений и сроки ремонта устанавливаются, до некоторых мест пока невозможно добраться. Повреждения настолько сильные, что есть риск потери станции. Топ-менеджер уточнил, что ДнепроГЭС получила два удара российскими ракетами.

Ранее глава «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины подверглась крупнейшей с начала СВО атаке. Комбинированные удары были нанесены по нескольким ТЭЦ и ГЭС страны, а также магистральным подстанциям.  

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что энергообъекты подверглись атаке более 60 дронов и около 90 ракет. В результате без электричества, отопления и интернета осталась половина страны, нарушено движение поездов, пишут украинские СМИ.

15:01, 22 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
93
0
#Украина\n#Россия\n#Запорожье\n#энергетика\n#электричество\n#ракеты\n#обстрел\n#военные\n#спецоперация\n#СВО