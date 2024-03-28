В Красное море вошли российские военные корабли

Сана. Йемен. Баб-эль-Мандебский пролив, отделяющий Аравийский полуостров от Африки, преодолел отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ). В настоящее время гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» находятся в Красном море, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Ранее военные «Варяг» и «Маршал Шапошников» прошли Аденский залив Аравийского моря, где провели серию учений против условного противника. В частности, 26 марта были отработаны бои с пиратами, в том числе захват судна и огневое поражение беспилотных катеров и дронов, сообщает Газета.ру.

Сейчас отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода, добавили в пресс-службе ТОФ.