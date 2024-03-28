Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Красное море вошли российские военные корабли

09:58, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Красное море вошли российские военные корабли
09:58, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Йемен\n#Россия\n#море\n#флот\n#военные\n#корабли\n#военные учения
Фото: pxhere.com
84
0

«Варяг» и «Маршал Шапошников» преодолели Баб-эль-Мандебский пролив.

Сана. Йемен. Баб-эль-Мандебский пролив, отделяющий Аравийский полуостров от Африки, преодолел отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ). В настоящее время гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» находятся в Красном море, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Ранее военные «Варяг» и «Маршал Шапошников» прошли Аденский залив Аравийского моря, где провели серию учений против условного противника. В частности, 26 марта были отработаны бои с пиратами, в том числе захват судна и огневое поражение беспилотных катеров и дронов, сообщает Газета.ру.

Сейчас отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода, добавили в пресс-службе ТОФ.

09:58, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Йемен\n#Россия\n#море\n#флот\n#военные\n#корабли\n#военные учения