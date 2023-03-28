Депутат Госсовета Удмуртии: украинское командование — нелюди

Ижевск. Удмуртия. Депутату Госсовета Удмуртии Виктору Дьякову вручили благодарность командующего войсками Южного военного округа. Почётную миссию исполнил спикер парламента республики Владимир Невоструев на пятой сессии Государственного совета во вторник, 28 марта.

Благодарность вручена парламентарию «за активную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи гражданам освобождённых территорий Украины и военнослужащим, выполняющим военные задачи в зоне проведения специальной военной операции». Напомним, Виктор Дьяков, подписав контракт, провёл на СВО три месяца.

«Побывав там три месяца, я понял, что мы боремся не с физическим врагом, а реально с фашизмом. То, что мы видели, когда во время боёв людей подвозят как снаряды, ты понимаешь, что командование с той стороны — это нелюди. Перед дембелем они начали усиливать свои позиции. Просто на просто подвозят новых людей, увозят «двухсотых». Побывав там, понял, что, слава Богу, что командиры на местах — отличные командиры, которые понимают свою работу. Надо усиливать нашу поддержку ребятам. Наша помощь сейчас очень важна», — сказал в ответном слове самый молодой депутат Госсовета Удмуртии.