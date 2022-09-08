В Ижевске простились с судьёй международной категории по биатлону Николаем Антюгановым

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 76-м году жизни скончался Николай Антюганов, судья международной категории по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

«Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, Заслуженный работник образования, отличник физической культуры РФ и добрейшей души человек; многие годы своей жизни он посвятил развитию спорта в Удмуртии и России», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с Николаем Антюгановым прошла в соборе Александра Невского в Ижевске.