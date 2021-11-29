Итоги дня: закрытие ряда ковид-центров в Удмуртии и «бронза» биатлониста из Ижевска на Кубке IBU

Главные новости понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирус выявили у 291 человека. Скончались 9 пациентов.

Спортивный успех

Биатлонист из Ижевска Александр Поварницын завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на этапе Кубка IBU. Преодолев дистанцию в 12,5, км спортсмен допустил один промах и отстал от серебренного призёра всего на 6 секунд. Первым финишировал россиянин Василий Томшин.

Ухудшение погоды

В ночь с 29 на 30 ноября в Удмуртии ухудшится погода. Ожидается туман, ледяной дождь и усиление южного ветра.

Поиск родственников

В Ижевске ищут родственников бойца, погибшего на фронте Великой Отечественной войны. Останки красноармейца нашли в Калужской области. При нём была найдена сохранившаяся записка, благодаря которой удалось установить, что в Ижевске у него проживал родной брат.

Пьяный лихач

В Ижевске по вине пьяного водителя произошло ДТП. Нетрезвый автолюбитель протаранил стоящий на улице 40 лет ВЛКСМ автомобиль «Ниссан», затем выехал на тротуар и сбил двух детей.

Сворачивание

В Удмуртии с 1 декабря районные больницы в Воткинске, Балезино, Киясово и Красногорском прекратят работать в режиме ковид-центра. Решение было принято в связи высвобождением коечного фонда для больных коронавирусом.

Проверка готовности

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев призвал коммунальные службы готовиться к предстоящим снегопадам. Текущая неделя обещает быть снежной. Только во вторник прогнозируется выпадение более 16 мм осадков.