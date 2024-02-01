В Ижевске начнётся перекладка ливневого коллектора от улицы Горького до Карла Маркса

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на время работ по перекладке ливневой канализации перекрыли часть крайней право полосы улицы Кирова на пересечении с улицей Милиционной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В настоящий момент подрядчик завершает прокладку спиральновитой трубы, идущей вдоль улицы Кирова в районе пересечения с улицей Милиционной. Затем начнётся работа по строительству участка от улицы Горького в сторону улицы Карла Маркса.

Уже завершены работы по продавливанию трубы под улицей Милиционной. Это позволило не раскапывать проезжую часть и не перекрывать движение.

«Осталось проложить 40 метров сетей ливневой канализации. При этом были продлены сроки исполнения контракта. В процессе работ приходилось вносить корректировки в проектную документацию, повторно проходить государственную экспертизу. Все это связано со сложностью работ, выполнять которые приходится на глубине от 5 до 8 метров, и большими производственными объемами. До сих пор никто в Ижевске такие проекты не делал», — рассказал заместитель директора компании-подрядчика ООО «Стройсервис» Андрей Никитин.

На месте проведения работ укрепляют котлован, монтируется шпунтовое ограждение. Этого требуют требования безопасности, так как прокладка коллектора проводится на глубине восьми метров. Из-за крайней опасности работ, была перекрыта крайняя правая полоса улицы Кирова на пересечении с улицей Милиционной.

Напомним, стоимость работ составила 84,2 млн рублей. В будущем планируется строительство ещё одной очереди коллектора на улице Кирова — на участке от улицы Пушкинской до улицы Карла Маркса.

Новая труба позволит принимать стоки с территории микрорайона «Север», Центральной площади и улицы Пушкинской.