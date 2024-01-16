В феврале жители Удмуртии впервые получат поквартальные квитанции за капремонт

Ижевск. Удмуртия. В феврале жители Удмуртии впервые получат поквартальные квитанции по оплате взносов за капремонт. В февральской квитанции будут платежи за январь, февраль и март. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В конце 2023 года жители дома №30 по улице 30 лет Победы в Ижевске опробовали такой способ оплаты. 22 из 128 собственников жилья предпочли оплачивать ежеквартальные квитанции. Большинство жителей отметили удобство нововведения, среди основных преимуществ: возможность выбора оплатить за один месяц или сразу за три, удобство в плане уменьшения количества банковских операций.

Также были отмечены возможность экономии на комиссии банка и снижение расхода бумаги на печать квитанций.

«Очень важно, что у каждого собственника останется возможность выбора — в квитанции напечатано сразу два QR-кода: для оплаты за месяц и оплаты за квартал. Таким образом, оплатить взносы можно будет сразу за 3 месяца, либо в течение квартала частями в срок до двадцатого числа каждого месяца, следующего за истекшим», — отметила директора фонда капитального ремонта в Удмуртии Диана Новомейская.