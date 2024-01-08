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Лучшим районом Удмуртии по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 стал Увинский

11:00, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Лучшим районом Удмуртии по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 стал Увинский
11:00, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#ЖКХ\n#Удмуртия\n#Увинский район\n#отопление
Фото: ИА «Сусанин»
230
0

В номинации «Лучший городской округ по подготовке к отопительному сезону» первое место занял Ижевск.

Ижевск. Удмуртия. Минстрой Удмуртии подвёл итоги республиканского конкурса по подготовке ЖКХ к отопительному сезону 2023-2024. Участники конкурса оценивались по 25 показателям, среди которых:  подготовка актов и паспортов готовности объектов к зиме, наличие аварийного запаса оборудования и материалов и другие.

В номинации «Лучший городской округ по подготовке к отопительному сезону» первое место занял Ижевск. Сразу за ним следует Глазов. «Победа этих двух городов в конкурсе стала уже традиционной», — прокомментировала пресс-служба министерства.

«Лучшим муниципальным районом по подготовке к отопительному сезону» стал Увинский район, за ним следуют Селтинский и Малопургинский районы.

Все победители получат субсидии из бюджета республики на покупку спецтехники и необходимого оборудования.

Минстрой также отметил хорошую подготовку к текущему отопительному сезону ЖКХ Сарапула, а также Сарапульского, Шарканского, Кезского, Кизнерского, Сюмсинского и Якшур-Бодьинского районов.

11:00, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
230
0
#ЖКХ\n#Удмуртия\n#Увинский район\n#отопление