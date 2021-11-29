Еще ряд медучреждений Удмуртии перестанет принимать ковид-пациентов

Лечебницы вернутся к обычному режиму работы.

Ижевск. Удмуртия. Ряд медицинских учреждений Удмуртии, перепрофилированных под ковид-центры, начнёт работать в штатном режиме. Решение было принято в связи высвобождением коечного фонда для больных коронавирусом, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

С 1 декабря с ковид-пациентами перестанут работать районные больницы в Воткинске, Балезино, Киясово и Красногорском.

С 6 декабря полностью в штатном режиме начнет функционировать Завьяловская районная больница, с 8 декабря – основной стационар ГКБ № 6 в Ижевске. Для больных коронавирусом здесь останется одно отделение на 152 койки. Во всех лечебных учреждениях будет проведена дезинфекция палат и вспомогательных помещений.

Как прокомментировала заместитель председателя кабинета министров республики Эльвира Пинчук, организации здравоохранения продолжают оставаться в режиме повышенной готовности. Ковид-центры по-прежнему работают в Ижевске на базе городских больниц № 2 и 6, республиканской инфекционной больницы. Специализированные койки останутся в пятом роддоме и первой РКБ.

Продолжит принимать зараженных отделения районных больниц в Глазове и Можге, а также в Воткинской и Сарапульской городских больницах. Общий коечный фонд для стационарного лечения от коронавируса на 1 декабря составит 1 257 мест.

Напомним, на минувшей неделе в Ижевске из работы с ковид-больными вывели 4 лечебных учреждения, в том числе детскую инфекционную больницу.