Старшеклассников Ижевска научат разбираться в теме ЖКХ

Ижевск. Удмуртия. В школах Ижевска запустят пилотный проект цикла игр «Домовой» (16+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев.

В рамках проекта в течение апреля для старшеклассников Ижевска проведут несколько обучающих игр. Мероприятия будут направлены на получение знаний о том, что такое жилищные и коммунальные услуги, из чего они состоят и как рассчитывается размер платы за них.

В результате ребята в игровой форме начнут разбираться в платежках ЖКХ, научатся экономить коммунальные ресурсы и считать свои затраты.

«У кого есть идеи и предложения, где можно провести такие игры, кто готов провести такие занятия в школьных аудиториях, обращайтесь, готовы к сотрудничеству», — заявил Александр Евсеев.