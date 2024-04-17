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Старшеклассников Ижевска научат разбираться в теме ЖКХ

16:00, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Старшеклассников Ижевска научат разбираться в теме ЖКХ
16:00, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
152
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#Удмуртия\n#школьники\n#ЖКХ\n#игры
Фото: elements.envato.com (seventyfourimages)
152
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Ребята получат базовые знания о платежках и узнают, как экономить коммунальные ресурсы.

Ижевск. Удмуртия. В школах Ижевска запустят пилотный проект цикла игр «Домовой» (16+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев. 

В рамках проекта в течение апреля для старшеклассников Ижевска проведут несколько обучающих игр. Мероприятия будут направлены на получение знаний о том, что такое жилищные и коммунальные услуги, из чего они состоят и как рассчитывается размер платы за них.

В результате ребята в игровой форме начнут разбираться в платежках ЖКХ, научатся экономить коммунальные ресурсы и считать свои затраты. 

«У кого есть идеи и предложения, где можно провести такие игры, кто готов провести такие занятия в школьных аудиториях, обращайтесь, готовы к сотрудничеству», — заявил Александр Евсеев. 

16:00, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
152
0
#Удмуртия\n#школьники\n#ЖКХ\n#игры