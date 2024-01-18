Суммы в декабрьских платёжках ижевчан за отопление вырастут в среднем на 800 рублей

Ижевск. Удмуртия. Суммы за потреблённое отопление в платёжках ижевчан за декабрь вырастут в среднем на 800 рублей, по сравнению с декабрём 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

По данным энергетиков, потребление тепла в декабре 2023 года в Ижевске выросло в среднем на 25% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Нынче республику накрыли аномальные холода. Неделю ночные температуры опускались до -37 градусов.

«Конечно, такая температура для декабря в Удмуртии не характерна. Поэтому начисления за тепло весьма внушительны. Мы проанализировали начисления по теплу для квартир площадью 56 квадратных метров в разных домах. В среднем клиенты заплатят рублей на 800 больше, чем в прошлом декабре. Но не все. Суммы выше у клиентов, проживающих в домах, требующих энергоэффективных мероприятий и решений», — рассказал руководитель управления продаж физическим лицам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Максим Ленков.