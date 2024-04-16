Строительство очистных сооружений стартовало в Шаркане

Шаркан. Удмуртия. В селе Шаркан начали строить очистные сооружения. Новостью поделился в соцсетях глава Шарканского района Удмуртии Василий Муклин в соцсетях.

«Сегодня я сам наблюдал за процессом работ и могу с уверенностью сказать, что всё идёт по плану. Сейчас активно ведутся земляные работы, и я уверен, что вскоре у нас будет современная и эффективная система очистки воды. Работы будут завершены в 2025 году. Я буду держать вас в курсе хода строительства. Пусть все наши усилия приведут к благополучию и процветанию нашего любимого Шаркана!», — обратился Василий Муклин к землякам.

Напомним, работы ведутся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В ноябре 2023 года их анонсировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Также о строительстве подобного объекта в начале марта задумался глава Малопургинского района Александр Деев. Кроме того, капитально реконструировать имеющиеся очистные сооружения планируют в Балезино. Ну а природоохранная прокуратура обязала разработать проект санитарно-защитной зоны для очистных сооружений в Можге.