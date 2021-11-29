Ижевский биатлонист Александр Поварницын выиграл бронзу на первом этапе Кубка IBU

В гонке преследования на 12,5 км спортсмен допустил один промах.

Идре. Швеция. Биатлонист из Ижевска Александр Поварницын стал третьим в гонке преследования на 12,5 км. Соревнования прошли в рамках первого в новом сезоне этапа Кубка IBU в курортном местечке Идре на западе Швеции, сообщает Союз биатлонистов России.

Золото в мужской гонке завоевал россиянин Василий Томшин, который прошел дистанцию за 31.35,4 сек. без единого промаха. Поварницын допустил один нерезультативный выстрел и уступил товарищу по команде чуть больше минуты, а от серебряного призера состязаний норвежца Александера Фьелда Андерсена ижевчанин отстал всего на 6 сек.

Напомним, Томшин стартовал в пасьюте с третьей позиции, так как ранее взял бронзу в спринтерской гонке. Поварницын в тех соревнования пришел девятым.