После коммунальной аварии в Подольске задержали замглавы города

Подольск. Московская область. Заместителя главы администрации городского округа Подольск Московской области взяли под стражу после массового отключения отопления. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий, пишут «Известия» со ссылкой на Следственный комитет.

По версии следствия, чиновник подписал акт проверки готовности к отопительному сезону одному из промышленных предприятий, что привело к аварии на теплотрассе. По тому же делу задержаны начальник котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода. В кабинетах указанных должностных лиц проведены обыски, изъяты документы.

6 января стало известно о масштабной коммунальной аварии на котельной в подольском микрорайоне Климовск. В холодную погоду отопительная система замерзла, при попытках запуска произошли порывы на магистральной линии и в домах. Был объявлен режим ЧС локального характера. Для жителей оставшихся без отопления зданий открыли пункты обогрева. Затем были запущены резервные отопительные котлы, к 8 января основные последствия аварии удалось ликвидировать. Жильцы пострадавших домов будут освобождены от платы за отопление в январе, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.