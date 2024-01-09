После коммунальной аварии в Подольске задержали замглавы города

На несколько дней без тепла остались жители микрорайона Климовск.
Подольск. Московская область. Заместителя главы администрации городского округа Подольск Московской области взяли под стражу после массового отключения отопления. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий, пишут «Известия» со ссылкой на Следственный комитет.
По версии следствия, чиновник подписал акт проверки готовности к отопительному сезону одному из промышленных предприятий, что привело к аварии на теплотрассе. По тому же делу задержаны начальник котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода. В кабинетах указанных должностных лиц проведены обыски, изъяты документы.
6 января стало известно о масштабной коммунальной аварии на котельной в подольском микрорайоне Климовск. В холодную погоду отопительная система замерзла, при попытках запуска произошли порывы на магистральной линии и в домах. Был объявлен режим ЧС локального характера. Для жителей оставшихся без отопления зданий открыли пункты обогрева. Затем были запущены резервные отопительные котлы, к 8 января основные последствия аварии удалось ликвидировать. Жильцы пострадавших домов будут освобождены от платы за отопление в январе, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.